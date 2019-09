3 Fashion Insider verraten, worauf du jetzt sparen solltest

Wie kommen wir stylish durch die Übergangszeit?

Am einfachsten ist es, unkomplizierte aber starke Statements in den täglichen Look aufzunehmen. Bei mir werden das fünf Key Pieces sein: Ein langes, florales Kleid, ein doppelreihiger oversized Blazer, ein hoher Stiefel, ein wenig Rot und der berüchtigte Regenmantel von Vetements. Das alles zusammen oder einfach mit den Favoriten aus dem Kleiderschrank kombiniert, ist perfekt für den Übergang und darüberhinaus.