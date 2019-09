Seitdem ich eine Glatze habe, fühle ich mich weiblicher denn je

Zu meinem Glück verlor ich weder meine Wimpern noch Brauen komplett, deswegen wurde ich von Unwissenden nur als ‘edgy’ eingestuft und nicht als krank. „Das steht dir so gut“, kam über viele erstaunte Lippen. Ob nun aus Mitleid derer, die eingeweiht waren, oder wirklich ernst gemeint, weiß keiner. Ich sehe mich aber gerne im Spiegel. Mein Lieblingslippenstift knallt jetzt doppelt und Ohrringe sind die besten Sidekicks. Hilft es, dass mein Freund mir jeden Tag sagt, wie schön er mich findet? Mit Sicherheit. Vielleicht hat mich der Scheißkrebs ein bisschen gnädiger mit mir selber sein lassen. Auf jeden Fall habe ich eins gelernt: Weiblichkeit hat, zumindest für mich, weder was mit der Haarlänge noch mit den paar Pfund extra oder zu wenig zu tun. Ich kann mir mittlerweile in die Augen gucken und sehe nur mich und nicht die nächste Rolle, in die ich schlüpfen könnte. Eine Frau, die sich selbst zum ersten Mal kennengelernt hat und sich gut findet, mit oder ohne Haare.