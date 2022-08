Wie du trockene Hände richtig pflegst: Tipps von einer Dermatologin

„Der wiederholte Kontakt mit Seife , Waschmitteln und alkoholhaltigen Gels sind häufige Ursachen für die sogenannte irritative Kontaktdermatitis “, schreibt Dr. Mahto. „Diese Produkte können Proteine in der obersten Schicht der Epidermis beschädigen und so Veränderungen in den Hautfetten bewirken.“ Sie erklärt weiter: „Die Hände werden dann womöglich rot, rau, schuppig, trocken oder rissig. Vielleicht empfindest du auch ein Brennen oder Kitzeln, oder die Hände jucken und sind gereizt. In besonders schlimmen Fällen können sogar Blasen oder Schorf entstehen. Das kann allen passieren, die sich besonders häufig die Hände waschen – und das gilt in den letzten Jahren wohl für uns alle!“