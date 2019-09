Auch der Begriff Highlighten kommt beim Brauenstyling immer wieder auf. Deine Tipps dazu?



L.L.: „Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die auch gerne kombiniert werden können.

Ich highlighte die Braue immer mit unseren Highlighterstiften. Die Farbe kann entweder nur unter dem letzten Teil der Braue oder unter dem kompletten Brauenbogen aufgetragen werden und wird dann mit dem Finger sanft verblendet. Das öffnet das Auge, hebt sie optisch an und definiert den Augenbrauenbogen stärker.



Was bei mir nie fehlen darf, ist 3D Browtones. Das Brauengel wird auf die Braue aufgetragen und schenkt dank zarter Highlights Dimensionen und Reflexe. Vor allem wenn man mit viel Farbe gearbeitet hat, wirkt die Braue wieder lebendig und interessant. Das Gel haftet nur an den Härchen und sieht dadurch sehr natürlich aus.“



Wie sieht es denn mit den Farb- und Formtrends heute aus? Was ist gerade in Sachen Brauen angesagt?



L.L.: „Der Augenbrauentrend geht in diesem Jahr noch mehr zur natürlichen und buschigen Braue zurück und nicht zu einem stark ausgeprägtem Bogen. Die Natürlichkeit steht im Vordergrund und man kann die Brauen schön auffüllen, damit sie voll aussehen und den Bogen leicht betonen; es sollte aber nicht zu gemacht aussehen. Die klassische Instagram-Braue war im letzten Jahr und dieses Jahr sind wir definitiv etwas natürlicher unterwegs! Die Braue ist gestylt, aber sieht nicht danach aus.

Der Trend bei Farben: Dunkle und aschige Brauentöne zu sehr hellen, weißblonden und gräulichen Haaren.



Und abschließend noch ein kleines Brow-ABC. Welches Brauenprodukt vermag was?



L.L.: „ • Augenbrauen-Primer/Conditioner: Für jeden, der die Brauen pflegen möchte und den Make-up Look länger haltbar machen möchte; besonders für feine, spärliche Brauen



• Farbiges Augenbrauengel: Für Anfänger, natürlicher Look, schnelles Ergebnis, muss nicht extra verblendet werden



• Augenbrauenstifte: Eignen sich auch für Anfänger, die lieber mit einem Stift zeichnen als mit einem Gel. Füllen Lücken auf & definieren die Braue



• Hochpigmentierte Cremegele (z. Bsp. ka-BROW!): Für Fortgeschrittene, die Farbe und Definition für ungleichmäßige Brauen wollen, feine Konturen zeichnen und Looks wie z.Bsp. Ombre-Braue kreieren wollen.



• Wachs-/Puderkombination (z. Bsp. Browzings): Für ungezähmte Brauen mit ungleichmäßigen Brauen. Wachs hält in Form und Puder gibt Farbe , füllt auf & definiert.



• Highlighter (Z. Bsp. 3D-browtones): Für richtige Browlover und make-up-affine Frauen, die mit dem Look der Brauen spielen wollen



• Transparentes Settinggel (z. Bsp. ready, set, brow): Für jeden (auch Männer) mit störrischen Augenbrauen, allein oder in Kombi mit weiteren Produkten, hält Härchen in Form



• Highlighter für den Brauenbogen (z. Bsp.: High brow): Ein Muss für jeden, toll für Ältere (Lifting-Effekt -ganz ohne Skalpell) Highlighter betonen die Braue, öffnen das Auge optisch und lassen den Blick strahlen.“



Und Deine persönlichen Lieblingsprodukte sind?