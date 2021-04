Parfois, j'allais trop loin, et mon doigt commençait à picoter, comme quand on se coupe avec du papier. Alors, je passais à un autre doigt. Finalement, j'en suis arrivé au point d'attaquer la peau au point de saigner. Et je ne le savais pas à l'époque, mais cela exposait mes doigts à toutes sortes de bactéries. "Vous risquez de créer une plaie ouverte et augmentez votre risque d'infections", explique Joshua Zeichner, directeur de la recherche cosmétique et clinique à l'hôpital Mount Sinai. "Les infections bactériennes sont les plus courantes, et elles peuvent conduire à ce que l'on appelle une paronychie aigu, où les bactéries pénètrent dans la peau [autour de l'ongle], provoquant une irritation de la peau autour de l’ongle rouge et douloureuse qui peut se remplir de pus." Heureusement, je n'en suis jamais arrivée là.