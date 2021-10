Est-ce possible de boire trop d’eau ?

S'il y a un adage sur la santé et la beauté que vous avez probablement entendu en boucle tout au long de votre vie, c'est bien celui-ci : buvez plus d'eau. Vous vous sentez déshydraté·e ? Buvez plus d'eau. Vous avez mal à la tête ? Buvez plus d'eau. Votre peau est terne ? Buvez plus d'eau. Vous êtes constipé·e ? Buvez plus d'eau. La dernière tendance : boire plus d'eau…. en l'ingurgitant dans une bouteille d'eau géante.