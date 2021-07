"Le variant Delta est plus contagieux et se propage plus facilement", explique-t-il. "Qu'est-ce qui fait que c'est le cas ? Les virologues et les immunologistes y travaillent actuellement, mais il a la capacité de se fixer plus facilement aux cellules de la muqueuse. Désormais, lorsque les gens sont confrontés au variant Delta, il faut moins de virus pour les rendre malades. Il est plus facile pour ce dernier d'initier une infection".