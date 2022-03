Non, l’hyperpigmentation corporelle n’a pas besoin d’être traitée

Aisha Lakhdari, d'origine antillaise et nord-africaine, admet avoir envisagé de traiter son hyperpigmentation corporelle après avoir lu des articles sur les traitements cosmétiques et diverses solutions. Elle a finalement choisi de ne pas le faire. "Mon maillot et mes fesses ont toujours été plus foncés et j'ai définitivement lutté contre cela. Mais l'idée de modifier l'état naturel de ma peau et son processus de guérison me posait problème. Aujourd'hui, j'accepte très bien mes zones plus sombres et je les considère comme un ajout bienvenu à mon teint varié plutôt que comme une insécurité". Aisha ajoute que lorsqu'elle était plus jeune, elle a ressenti une pression pour éclaircir son hyperpigmentation corporelle en raison des images dépeintes par les célébrités et les réseaux sociaux. "Les connotations courantes de la beauté sont synonymes de 'perfection' - peu importe ce que cela signifie. Avoir une peau impeccable, sans cicatrices et uniforme s'obtient facilement via Photoshop, et pendant longtemps (et encore aujourd'hui), la plupart des mannequins, influenceurs et artistes adultes sont tous représentés comme des mannequins sans défauts", me dit-elle.