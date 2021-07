On pourrait penser qu'étant donné la profession de ces femmes, elles n'ont qu'une idée en tête : s'épiler régulièrement au laser et à la cire pour le maillot . En réalité, oui, certain·e·s le font, mais à mesure que les réalisatrices de porno féministes introduisent des définitions plus larges et moins normatives de ce qu'est le sexy (et que les cam girls se l'approprient elles-mêmes), nous avons dépassé l'esthétique du nu intégral. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'actrices qui préfèrent laisser leurs poils pousser et se contenter de les raser sur les bords. Et pour cela, elles se tournent vers un bon vieux rasoir traditionnel.