Die besten Rasierer für den Intimbereich – empfohlen von Porno-Stars

Klar: Wann immer du in der rutschig-nassen Dusche mit einem scharfen Rasierer rumhantierst, musst du vorsichtig sein. Wenn du mit dieser Klinge aber unterhalb der Gürtellinie weiterwanderst, ist extreme Vorsichtig angesagt. Das ist eine Körperzone, in der sich kleine Schnitte und Kratzer besonders gemein anfühlen können, und wo vor allem krauses Haar besonders gern einwächst.Lasst uns mal kurz überlegen: Welche Menschen könnten sich am besten mit der Schamhaarentfernung auskennen? Sprich: Wer sind die Profis dieser Welt, die sich allein schon aus beruflichen Gründen besonders aufmerksam um ihren Intimbereich kümmern müssen? Na klar: Porno-Darstellerinnen , die darauf achten müssen, dass diese empfindliche Zone nicht nur aus der Nähe, sondern auch in HD gut aussieht.Vielleicht vermutest du jetzt, dass die meisten dieser Frauen regelmäßig zur Laserhaarentfernung oder zum Waxing gehen – und klar, einige tun das, aber während der feministische Porno als Genre immer beliebter wird, bedeutet „sexy" eben nicht mehr nur „komplett kahl untenrum" . Heute gibt es viel mehr Darstellerinnen, die ihre Haare einfach natürlich stehen lassen und nur am Rand ein bisschen rumstutzen. Genau dafür verlassen sie sich auf den guten, alten Rasierer.„Der Trick dabei ist, den Rasierer nur für deine Intimzone und Achseln zu benutzen und für die Beine einen anderen zu verwenden", erklärt Ela Darling, Porno-Darstellerin und Chief Marketing Officer bei PVR , einer Virtual-Reality-Firma für Erwachsenenfilme. „Dadurch wird die Klinge nicht so schnell abgenutzt und du kannst sie mehrmals verwenden. Empfindliche Zonen rasiere ich zweimal mit einem Rasierer, bevor ich ihn zu einem Beinrasierer runterstufe."Im Folgenden verraten uns verschiedene Porno-Stars, auf welche Rasierer sie sich am liebsten verlassen – und worauf sie bei der Pflege achten.