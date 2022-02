Pardon, mais les aisselles “parfaites” sont un mythe

En tapant le mot "underarm" ou "aisselles" dans la barre de recherche de TikTok, on obtient des dizaines de requêtes populaires, dont "blanchiment des aisselles", "éclaircissement des aisselles" et "hyperpigmentation des aisselles". L'hyperpigmentation est une affection courante qui fait apparaître certaines parties de la peau plus foncées en raison de la production accélérée d'un pigment produit par les cellules de notre peau, la mélanine. L'hyperpigmentation peut toucher tout le monde, mais les femmes racisées (qui produisent naturellement plus de pigments de mélanine) y sont plus sujettes. Le Dr Ifeoma Ejikeme , experte de la peau, directrice médical et fondatrice de la clinique médicale Adonia, affirme que les rasages répétés (qui peuvent causer des dommages ou des irritations) et les poils incarnés peuvent également entraîner une hyperpigmentation dans cette zone à haut frottement. "Chez les types de peau plus clairs, il peut y avoir des rougeurs dans la zone. Dans les types de peau plus foncés, cette irritation persistante peut conduire à une peau pigmentée". Le Dr Ejikeme insiste sur le fait qu'il est tout à fait normal qu'une peau pigmentée ait des aisselles, des genoux, des coudes, des articulations et des cuisses légèrement plus foncés.