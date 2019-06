« Ce n’est pas que je n’aime pas l’eau micellaire — ce n’est qu’un nettoyant visage au final — mais ce n’est pas un nettoyant efficace, » a-t-elle déclaré à R29. « Les micelles — un agrégat de molécules appelées tensioactifs possédant une partie hydrophobe et une partie hydrophile — ne sont pas très efficaces pour ce qui est du démaquillage, » en particulier si vous portez un fond de teint couvrant ou une protection solaire minérale tenace, explique Paula. « La plupart des nettoyants micellaires disponibles sur le marché contiennent du parfum. Qu’il s’agisse d’huiles essentielles ou non, il n’est pas recommandé d’appliquer ces composants sur votre visage, » un conseil est d’autant plus important si vous avez la peau sensible. Le problème ne s’arrête pas aux ingrédients contenus dans la formule, comme l’explique Paula, le mouvement de démaquillage peut être trop agressif pour les peaux délicates, particulièrement autour des yeux. « Lorsqu’on a la peau sèche et qu’on la frotte et tire dessus, c’est loin d’être idéal. »