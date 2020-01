9 tatouages symboliques pour un nouveau départ

Pour certaines personnes, le 1er janvier est un jour comme les autres. Pour d'autres, c'est l'occasion d'adopter de nouvelles habitudes, comme de mieux manger, être plus écol o, se remettre au sport, se libérer d'une relation toxique, ETC. ETC. Pour d'autres enfin, c'est l'occasion d'amorcer une transformation si importante qu'elle mérite un tatouage significatif pour marquer le coup.Et en effet, qu'il s'agisse d'un mantra soigneusement élaboré ou d'un symbole qui éclairera votre chemin en 2020, il n'y a pas de meilleur moment pour un tatouage qu'un jour de début d'année. Alors que vous fassiez ça sur un coup de tête et/ou que ce soit votre premier, on vous a sélectionné 9 inspirations pour guider vos pas (et le tracé de votre tatoueur).