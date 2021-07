L’erreur courante à ne pas commettre après un coup de soleil

Lorsque le vin coule à flot et que vous êtes distrait·e par le pique-nique, il est facile d'oublier le temps que vous passez au soleil. Le plus souvent, cela vous laissera avec un vilain coup de soleil . Caractérisés par une peau rouge, chaude et souvent douloureuse, qui peut ensuite se couvrir de cloques et peler, les coups de soleil sont sans doute le pire aspect de l'été. Selon le Dr Anjali Mahto , dermatologue consultante, les coups de soleil endommagent directement l'ADN. "Cela entraîne une inflammation et la mort des cellules de la peau", dit-elle, et "des coups de soleil répétés peuvent augmenter votre risque de développer un cancer de la peau plus tard dans votre vie". En bref, les coups de soleil doivent être pris au sérieux.