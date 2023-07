Der große Fehler, den du mit deinem Sonnenbrand machst

Wenn du öfter hier bist, weißt du vermutlich, dass wir das ganze Jahr über predigen, wie wichtig Sonnenschutz ist – aber vor allem dann, wenn es draußen heiß ist. Um dich vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen, trägst du am besten nicht nur Sonnencreme mit einem Breitspektrum-Schutz mit hohem LSF, sondern bleibst außerdem so oft wie möglich im Schatten und trägst idealerweise auch noch einen Hut und eine Sonnenbrille. So weit, so gut – aber was, wenn es dann doch mal schief geht und du dir einen Sonnenbrand einfängst?