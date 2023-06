Die 8 größten Sonnenschutz-Mythen – erklärt von einer Dermatologin

Wir wissen aber sehr wohl, dass die Korallen an bestimmten Orten dieser Erde besonders gefährdet sind – wie zum Beispiel auf den Inseln Hawaiis und in der Karibik, wo oxybenzonhaltige Sonnencreme daher verboten wurde . In den letzten Jahren ist der Begriff „riffsicher“ aber zu einem unregulierten Schlagwort geworden, das zahlreiche Marken ausnutzen, um aus unseren durchaus begründeten Umweltsorgen Profit zu schlagen. Dr. Day betrachtet „riffsicher“ daher mehr als Marketingbegriff, fügt aber hinzu: „Wenn du dir Sorgen um die Korallen machst oder an einen Ort reist, an dem [chemische] Sonnencremes potenziell verboten sein könnten, nimm sicherheitshalber lieber eine mineralische mit.“