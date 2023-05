Geschwollenes Gesicht am Morgen? Eine Dermatologin hat die Lösung

Dein Gesicht in eiskaltes Wasser zu tauchen, um kleinere Poren und strahlendere, weniger aufgequollene Haut zu bekommen, ist wohl einer der ältesten Beauty-„Tricks“, die es so gibt. 1981 landete dieser Trick in Meine liebe Rabenmutter auf der Kinoleinwand, und vier Jahrzehnte später filmte sich Bella Hadid für Instagram selbst dabei, wie sie ihr Gesicht in eine Schale voller Eiswürfel und Wasser tunkte. Der Reiz des Ganzen ist klar: Der Trick lässt sich easy umsetzen, kostet 0 Euro und ist so ein brutaler Schock für den Körper, dass er ja wohl irgendwas bewirken muss. Noch dazu schwören zahllose Wellness-Profis darauf, den ganzen Körper in Eiswasser tauchen zu lassen. Da muss also was dran sein – oder? Leider gibt es jedoch keine Indizien dafür, dass es irgendwelche Langzeitverbesserungen für deine Poren und dein aufgequollenes Gesicht haben könnte, dein Gesicht in Eiswasser zu halten (oder es mit einem kalten Metallroller zu massieren).