Ist „korallenfreundliche“ Sonnencreme ein großer Betrug?

An einigen Orten dieser Welt – wie auf Hawaii , in manchen thailändischen Nationalparks sowie in bestimmten Gegenden in der Karibik und den USA – sind bestimmte Sonnencremes inzwischen nämlich verboten (oder dürften es bald sein). Dieses Verbot gilt unter anderem für Cremes mit Inhaltsstoffen wie Oxybenzon, Octinoxat und Octocrylen. Diese Stoffe dienen als UV-Filter und schützen die Haut somit vor der Sonne. In den letzten Jahren kamen jedoch mehrere Studien zu dem Schluss, dass diese Chemikalien Korallenriffe im Ozean ausbleichen, sprich: sie beschädigen oder sogar zerstören.