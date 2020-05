“Backyard Blonde” : 2 façons DIY d’éclaircir vos cheveux cet été

Commençons par le classique : le jus de citron. Selon la plupart des expert·es en matière de cheveux, si vous vous éclaircissez vous-même les cheveux, le citron est le moins nocif par rapport au peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée) en ce qui concerne la sécheresse et les dommages causés au follicule pileux. Mieux encore, Angela Soto , propriétaire d'un salon à New York, nous affirme que la recette est plus facile que jamais. "Versez du jus de citron dans un flacon pulvérisateur, vaporisez généreusement vos cheveux, mais ne les imbibez pas, et asseyez-vous au soleil", explique Soto. "Par une journée où il fait plus de 23 degrés, avec quelques heures d'exposition, le soleil activera le jus de citron et éclaircira l'endroit où vous l'aurez vaporisé, vous donnant un reflet naturel et ensoleillé".