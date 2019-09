7 Frisuren, für die es sich lohnt die Haare grau zu färben

Es gibt viele großartige Dinge am Älterwerden, über die man sich freuen kann. Graue Haare gehören allerdings eher selten dazu. Aber warum eigentlich? Vielleicht liegt es an biederen Kurzhaar-Beispielen oder Lockenwickler-Katastrophen aus der Nachbarschaft, denn eigentlich kann eine gepflegte Frise in zartem Silber genauso glänzen wie in Platinblond oder Kupferrot.