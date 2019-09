Neue Saison, neuer Look? Egal ob nun der Jahreszeitenwechsel oder die Trennung von der Winteraffäre Schuld daran ist, dass du eine neue Frisur willst. Wir liefern dir heute gleich eine ganze Palette an Inspiration für die schönsten Haarfarben in der Farbe Braun, mit denen bei einer Typveränderung nichts mehr schief gehen kann. Denn im Kontrast zu Blond lassen sich Brauntöne erstaunlich gut mit vielen Looks vereinbaren – und das ganz ohne dabei aufgesetzt zu wirken.