Blaue Haare sind der Sommerlook für alle, die mehr wollen als Beach Waves

Vorgemacht haben den Look schon Stars wie Katy Perry, Rita Ora, Demi Lovato oder Kelly Osbourne. Jetzt bist du dran. Idealerweise sind deine Haare vorm Färben blond oder hellbraun. Auf diesen Tönen kommt das Blau am besten zur Geltung. Jetzt musst du dich nur noch für eine Tönung oder Farbe entscheiden. Je nachdem wie lange du etwas vom Ergebnis haben willst. So oder so ist die Färbung nicht von ewiger Dauer und du musst alle vier Wochen nachfärben, wenn du lange Freude am Look haben willst. Sonst besteht die Gefahr einer gemeinen Grün- oder Graufärbung.