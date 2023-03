Bye, Olaplex: Das ist meine liebste Haarmaske aller Zeiten

In Sachen Pflege blondierter und gebleichter Haare schwören Colorist:innen vor allem auf eine Marke, um Haarschäden zu reparieren, die Farbintensität zu verlängern und für Geschmeidigkeit nach jeder Haarwäsche zu sorgen: Olaplex . Die Produkte No. 1 und No. 2 sind Intensivtreatments, die nur im Salon angewendet werden dürfen. Aber auch der No. 3 Hair Perfector , die No. 8 Bond Intense Moisture Mask und der No. 6 Bond Smoother – allesamt Produkte für die Eigenanwendung zu Hause – haben in den letzten Jahren Kultstatus erreicht, weil sie (dank ihres patentierten, haarreparierenden Wunderwirkstoffs Bis-aminopropyl Diglycol Dimaleate) strapazierten Haaren neues Leben einhauchen. Ich persönlich bin vor allem Fan von No. 8, weil es meine trockene Mähne bändigt und butterweich macht. Selbst diesen heiligen Gral habe ich inzwischen aber ins Regal verbannt – denn ich habe etwas Besseres gefunden.