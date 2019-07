Jetzt wo die Temperaturen nach Tagen voller grauer Wolken endlich wieder steigen, kannst du dich am See oder im Freibad weiter um die perfekte Bräune kümmern. Also schnappst du dir dein Badetuch, ein gutes Buch und deine besten Freund*innen und verbringst den ganzen Sonntag damit, in der Sonne zu brutzeln – nicht mehr, nicht weniger. Wenn es dann dunkel wird und du nach Hause fährst, merkst du allerdings, wie müde du bist, und das obwohl du stundenlang nicht wirklich einen Muskel bewegt hast. Dabei würde man meinen, dass die Überdosis an Vitamin D und das Nichtstun alle Batterien im Körper komplett aufgeladen haben und doch würdest du dich am liebsten ins Bett fallen lassen und ein Nickerchen machen. Warum macht die Sonne eigentlich so verdammt müde?