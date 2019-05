Rachael Rose, die Gründerin der Sexualaufklärungsplatform Hedonish , empfiehlt, gleichzeitig zu masturbieren. „Es ist eine der meist unterschätztesten Wege, miteinander zu spielen. Du kannst deiner Partnerin oder deinem Partner dabei zuschauen, wie sie oder er sich befriedigt und dadurch herausfinden, was sie oder er mag. Das ist besonders praktisch, wenn ihr euch gerade erst kennengelernt habt und noch nicht wissen könnt, worauf der oder die andere steht“, sagt Rose und ergänzt: „Es kann sehr intim sein, nebeneinander zu liegen und sich dabei zu küssen und in die Augen schauen. Ihr könnt euch aber auch anders positionieren, wenn ihr einen anderen Blickwinkel bevorzugt und zum Beispiel jeweils mit dem Kopf auf Genitalhöhe zu gehen.“ Das Schöne ist, diese Variante funktioniert einfach immer – Körpergröße, Figur, Geschlechtsteile und Co. sind komplett egal. Außerdem könnt ihr auch Sextoys verwenden, wenn ihr das wollt, und es euch in der Position gemütlich machen, die ihr am liebsten mögt.