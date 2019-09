Warum du deine Beauty-Routine ab jetzt nach dem Mond ausrichten solltest

Viele Frauen lassen sich vom Mond inspirieren, wenn es um Pflegerituale geht und auch an passenden Produkten mangelt es nicht. Letztere kommen so gut an, dass sie oft innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind – so auch das Moon Mist Aura Spray, auf das beispielsweise Victoria Beckham schwört. Erfunden wurde es von Paolo Lai, einem Reflexologen, der beim Luxussalon Neville Hair & Beauty in London arbeitet.