Sex mit dem:der Ex: 3 Frauen erzählen, was danach passierte

Das Danach war auch für Aoife der schwere Part. Sie hoffte, Stephanie und sie könnten am nächsten Morgen darüber sprechen, was zwischen ihnen passiert war. Tatsächlich wurde sie aber schnell daran erinnert, warum sie sich überhaupt getrennt hatten, als Stephanie am nächsten Morgen einfach abhaute. „Sie meinte, sie sei gleich wieder da, kam aber erst am Abend zurück“, erzählt Aoife. „Ihre Ausrede dafür war auch dumm: Sie meinte, sie hätte sich mit einem Musikproduzenten getroffen, der sie für ein Video casten wollte. Da musste ich einfach lachen; das hörte sich so absurd an.“