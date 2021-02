L'envie de Laura de savoir si elle et Jack avaient encore une alchimie entre les draps n'est qu'une des nombreuses raisons qui poussent certaines personnes à recoucher ensemble après une rupture. Contrairement au bon vieux temps d'avant l'Internet, nous sommes maintenant amenés à voir nos ex au quotidien, sur les réseaux sociaux et les applications. Même notre iPhone adore nous vomir des photos au hasard sur notre écran d'accueil, nous montrant une photo de nous et de notre ex dans les moments les plus heureux de notre relation, juste au moment où nous nous sentons le plus vulnérable.