Si je ne suis pas assez gay ni assez hétéro, alors que suis-je ?

Lauren Patten (pronom elle) incarne Jo dans la nouvelle comédie musicale d'Alanis Morissette, Jagged Little Pill. Parmi les autres productions théâtrales où on peut l'apercevoir, on retrouve : Fun Home, The Wolves (Obie et Drama Desk) à Broadway, et Days of Rage (Second Stage) de Steven Levenson. Au cinéma et à la télévision : Blue Bloods, The Good Fight, Succession, et The Big Sick. Pour en savoir plus, visitez son site web et suivez-la sur Twitter et Instagram @pattenlauren.