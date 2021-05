Quand on pense à l'orientation sexuelle, ce qui vient le plus souvent à l'esprit de la plupart des gens sont celles énumérées dans l'acronyme bien connu : LGBTQ+. Ces cinq lettres signifient "lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et queer". (Rappelons tout de même que transgenre constitue une identité de genre, et non une orientation sexuelle. Une personne peut être à la fois transgenre et hétéro, ou transgenre et bisexuelle, par exemple).Le "+" englobe les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles mais qui ne sont pas non plus représentées par ces cinq lettres - par exemple, les personnes asexuelles, pansexuelles ou les personnes en questionnement. Si vous vous sentez un peu perdu·e, c'est compréhensible. La représentation LGBTQ+ dans les médias laisse franchement à désirer, et lorsqu'elle existe, elle se limite souvent à des personnages gays, lesbiens et bisexuels cisgenres. Selon le GLAAD , en 2017, seuls 12,8 % des films des grands studios présentaient des personnages LGBTQ. Parmi les rares qui l'ont fait, 64 % mettent en scène des hommes gays, 36 % des femmes lesbiennes et 14 % des femmes ou des hommes bisexuels - et ces personnages sont tou·tes cisgenres. Aucun film des grands studios ne montre de personnages transgenres.