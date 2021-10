Et si mon syndrome de l’imposteur était une question de classe sociale ?

Dans son étude " Belonging and Wanting : Meanings of Social Class Background for Women's Constructions of their College Experiences " (Appartenance et désir : la place de la classe sociale dans les expériences des femmes à l'université), Joan Ostrove note que les femmes de la classe ouvrière sont plus susceptibles que quiconque de souffrir du syndrome de l'imposteur. Elle a découvert que cette situation était en partie due au harcèlement et aux abus qu'elles avaient subis au travail.