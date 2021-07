"Quand on s'est rencontré à la fac, on gagnait des salaires assez similaires, donc on partageait les dépenses à parts égales ou presque", dit-elle. "Nous épargnons tous les deux et avons des habitudes de dépenses similaires - plutôt économes, sauf en ce qui concerne les livres et le café. Lorsque j'ai commencé à travailler et que mon partenaire a entamé des études supérieures, il était juste que nous commencions à contribuer en fonction de nos revenus. Je gagne plus de dix fois son salaire, et c'est moi qui avais peur de l'exploiter financièrement, donc on se fixe des rendez-vous chaque mois pour parler d'argent et on discute souvent de nos achats."