Meine Freundin hat einen Sugar Daddy & ich glaube, er ist ein Betrüger

An deiner Stelle würde ich ein ehrliches, offenes Gespräch mit deiner Freundin suchen. Ich würde ihr mitteilen, dass sie mir sehr am Herzen liegt, dass ich mir für sie wünsche, dass all ihre Beziehungsträume wahr werden, und dass ich sie immer unterstütze. Ich würde ihr aber auch erklären, dass sich in Beziehungen mit ungleichem Machtverhältnis und finanziellem Austausch ideale Bedingungen für Betrug ergeben können – genauso, wie überfüllte Sehenswürdigkeiten der perfekte Nährboden für Taschendiebstahl sind. Ich würde sie dazu ermutigen, immer die Augen offen zu haben, um eventuelle Warnsignale rechtzeitig zu erkennen. Dazu kann sie einigen grundlegenden Regeln folgen, die sie finanziell schützen.