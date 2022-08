Wieso du deine Streits immer erstmal im Kopf „übst“

Manchmal sorgt das dann sogar für Frust, wenn sich Ellie einen Streit ausmalt, diesen daraufhin auch „in echt“ führt – und er überhaupt nicht so abläuft, wie sie vermutet hatte. „Das macht mich total fertig, wenn sich die andere Person nicht ans ‚Drehbuch‘ hält! Ich bereite mich so krass auf potenzielle Konfrontationen vor, denke mir vier verschiedene Versionen davon aus, was er oder sie sagen könnte und wie ich darauf reagieren sollte. Manchmal werde ich dann sogar wütend darüber, was die imaginäre Person zu mir sagt – was natürlich überhaupt nicht fair ist. Ich bereite mich so sehr vor, dass es mich komplett aus der Bahn wirft, wenn mein Gegenüber beim echten Gespräch dann irgendwas Unerwartetes sagt.“