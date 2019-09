Studie: Putzen ist genauso schädlich wie Rauchen & so kannst du dich davor schützen

Die beunruhigende Statistik bezieht sich insbesondere auf Menschen, die als Reinigungskraft arbeiten oder für den Haushalt zuständig sind, weil sie häufig mit gesundheitsschädigenden Chemikalien in Berührung kommen. Diese sind in Putzmitteln und vor allem in Sprays enthalten, die durch ihre feinen Partikel noch schneller in die Atemwege gelangen. Die Studie wurde mit 6.000 Teilnehmer*innen durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass Reinigungspersonal ein 40 Prozent höheres Risiko hat, um am Asthma zu erkranken. Doch auch, wer privat für den Wohnungsputz verantwortlich ist, ist von diesem Ergebnis betroffen. Laut der Studie kümmern sich übrigens 85 Prozent der befragten Frauen um die Hausarbeit, während es nur 45,5 Prozent der Männer tun.