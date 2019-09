2. Nutzt Aufbewahrungsbehälter

Wo habe ich noch mal dies oder das hingelegt? Wenn sich so allerlei Krimskrams in der Wohnung ausgebreitet hat, weil man die Dinge nicht zurück an ihren platz legt, schafft das nicht nur Unordnung in der Wohnung, sondern auch im Kopf. Wenn ihr keine Zeit habt, alles wieder an Ort und Stelle zu verfrachten, hilft folgender Tipp: Wendet die so genannte „Korb-Methode“ an. Die ungeöffneten Rechnungen auf dem Küchentisch, Bücher oder die Schlappen im Badezimmer? Packt erst einmal alles in einen Korb. Sobald ihr etwas mehr Zeit habt, räumt ihr dann alles wieder dahin, wo es hingehört.