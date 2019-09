FALSCH: Ob beim Geschirrspülen oder Toilettenputzen, Gummihandschuhe sollen Schutz vor Keimen bieten. Dem ist aber nicht immer so: Wenn wir beim Putzen ins Schwitzen kommen oder Wasser in die Handschuhe läuft, entsteht eine feuchtwarme Umgebung, in der sich Keime schnell vermehren können. Um das zu verhindern, empfiehlt es sich, vor jeder Benutzung Mehl in die Handschuhe zu streuen, um die Feuchtigkeit zu absorbieren. Nach dem Putzen unbedingt an der Luft trocknen lassen.