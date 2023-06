Wie es ist, als Einzige im Freundeskreis auf Drogen zu verzichten

Wenn man mich fragt, wieso das so ist, fällt es mir schwer, mich auf eine genaue Antwort festzulegen. Einerseits fühle ich mich unter dem Einfluss dieser Drogen unruhig, traurig oder wütend – scheinbar aus dem Nichts. Noch dazu wirken einige bei mir auch gar nicht so, wie sie „sollten“; sie liefern mir nicht den netten Trip, den ich mir erhofft hatte, sondern eine furchtbare Achterbahnfahrt unangenehmer körperlicher Reaktionen. Als Konsequenz dessen kam ich also schon ziemlich früh in meinem jungen Erwachsenenleben zu dem Beschluss, von jetzt an komplett auf Drogen zu verzichten.