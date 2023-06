Ich bin eifersüchtig auf die Freundinnen meiner besten Freundin

Die TikTokerin @mojojojo496 meint dazu, es könne hilfreich sein, die eigenen Gedanken folgendermaßen in rationale Bahnen zu lenken: „Frag dich selbst: Wenn du dich mit jemandem triffst, die nicht deine beste Freundin ist, tust du das dann, um diese Freundin zu ersetzen? Kommt dir das überhaupt in den Sinn? Nein. Was würde deine Freundin sagen, wenn du sie fragst, ob sie dich ersetzen will? Vermutlich nein. Vielleicht würde sie sagen, sie wollte diese Frau einfach treffen.“ In anderen Worten: Wenn du das Ganze mal aus der anderen Perspektive betrachtest, kannst du die Situation in einem ganz anderen (weniger unsicheren) Licht einschätzen.