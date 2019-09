Ich starte die Hardcore-Ernährungsumstellung auf glutenfrei und vegan und es macht sogar Spaß herauszufinden, was ich nun für neue Optionen habe. Nach einer Woche allerdings bin ich ständig hungrig. Ich muss mich erst mal daran gewöhnen, dass ich ab jetzt mehr essen muss, da mein Körper seine Energie aus ganz anderen Quellen bezieht. Wow, ich MUSS mehr essen? Was für ein Traum! Dann bekomme ich schlechte Haut, meine Kosmetikerin sagt, ich entgifte. Tatsächlich löst sich das Problem nach einiger Zeit von selbst und meine Haut strahlt. Selbst an Tagen, an denen ich mich nicht so fühle, bekomme ich Komplimente, wie frisch ich aussehe. Nach und nach nehme ich außerdem ab, obwohl ich so viel esse, wie nie zuvor. Auch wenn das nicht die Intention hinter der Umstellung war, zeigt es mir doch, dass mein Körper sie gut annimmt. Mein Obst- und Gemüsekonsum hat sich vervielfacht, ich esse keine verarbeiteten Lebensmittel mehr und langsam stellen sich meine Bedürfnisse um. Ich bin überrascht, wie leicht es mir fällt, auf all das zu verzichten, was jahrelang niet- und nagelfest auf meinem Speiseplan stand. Und siehe da, auf einmal habe ich sogar Gelüste nach Blumenkohl, anstatt nach Süßkram – verrückt! Mein Rücken macht mir zwar noch Probleme, aber ich habe Hoffnung, dass auch das sich löst.