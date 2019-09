Dieses vegane 3-Gänge-Menü werden deine Gäste lieben!

Du hast Lust, für deine Freund*innen, Mitbewohner*innen oder die Familie zu kochen und bist auf der Suche nach Rezepten, die gut für ein Abendessen mit mehreren Leuten funktionieren? In ihrem Buch Vegan Goodness: Feasts (leider aktuell nur auf Englisch erhältlich) zeigt dir Jessica Prescott 60 vegane Rezepte für dein nächstes Festessen. Wir haben daraus ein großartiges 3-Gänge-Menü zusammengestellt und zeigen dir in der Slideshow, wie du gebackenen Mandelfeta zu gebratenen Weintrauben, Wonder Bowls mit Misonudeln und Ahorn-Erdnuss-Müsliriegel selber machen kannst. Deine Gäste werden begeistert sein!