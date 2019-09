3 sauleckere vegane Rezepte, für die nur 5 Zutaten brauchst

Das Problem: Viele denken, es wäre extrem aufwendig, teuer und kompliziert, vegan zu kochen. Sie denken, sie müssten Ersatz- oder Alternativprodukte kaufen und fancy Gewürze verwenden, damit das Ganze am Ende auch nach irgendetwas schmeckt. Das mag in manchen Fällen stimmen, aber eben nicht in allen. Denn es gibt durchaus einfache und superleckere Rezepte – und die zeigen wir dir in der folgenden Slideshow. Das besondere an den folgenden Kreationen (abgesehen davon, dass sie vegan sind): Du brauchst jeweils nicht mehr als fünf Zutaten! Also keine Angst, dass sich in deiner Küche bald Lebensmittel stapeln, die du genau einmal zum Kochen verwendet hast und dann nie wieder brauchst.