Den Spruch „Mit Essen spielt man nicht“ ignorieren wir, wenn es zu unseren liebsten Süßigkeiten und Kaugummis von früher kommt. Manchmal zählt der Spaßfaktor eben mehr als der eigentliche Geschmack. Es sei denn man spricht von Kinderschokolade, die nach wie vor auf der Zunge vergeht.Dementsprechend nimmt es uns auch emotional mit, wenn in einem Land, in dem Waffen erlaubt sind, Überraschungseier verboten werden . Was wäre das für eine Kindheit gewesen, in der wir nicht das Schokoladenei mit dem besten Inhalt durch Schütteln gefunden hätten?Die folgenden Süßigkeiten werden uns immer glücklich machen oder zum Schmunzeln bringen. Und das Wichtigste: Sie lassen uns für einen Moment lang wieder Kind werden.