In Dennis Nilsen – Memoiren eines Mörders geht’s um mehr als „nur“ einen Serienkiller

Wie in der Dokumentation erzählt wird, gestand Nilsen schließlich ganze 16 Morde; nur acht seiner Opfer wurden allerdings jemals identifiziert. Von 1978 bis 1983 mordete er sich ungestört durch London, selbst obwohl einige seiner Beinahe-Opfer entkamen. Eines dieser frühesten Beinahe-Opfer schaffte es, dem Tod zu entkommen, indem er sich aus einem Fenster warf – weigerte sich aber danach, Anzeige zu erstatten. Und Martyn, ein weiteres Fast-Opfer, das in der Doku nur bei seinem Vornamen benannt wird, wandte sich danach nicht an die Polizei, weil er der dortigen Homophobie entgehen wollte. Und dann wäre da noch Carl Stotter, der von Nilsen 1981 fast erwürgt und ertränkt wurde. Als Nilsen ihn unerklärlicherweise gehen ließ, traute er sich zur Polizei – wo man ihm seine Geschichte aber nicht glaubte.