Netflix’ Sons of Sam: Die besessene Jagd nach Verschwörungstheorien

Wer bei Netflix auf Sons of Sam: Ein Abstieg in die Dunkelheit klickt, in der Hoffnung, am Ende eine spektakuläre Enthüllung präsentiert zu bekommen, wird überrascht. In der neuen True-Crime-Dokuserie zum Fall des berüchtigten Serienmörders „Son of Sam“ geht es nämlich gar nicht wirklich um den Killer, David Berkowitz, selbst – sondern um Maury Terry, den Mann, der verzweifelt zu beweisen versuchte, dass Berkowitz nicht der einzige „Son of Sam“ war. Und während du am Ende der Serie vielleicht nicht ganz von seiner Theorie überzeugt bist, zeigt Sons of Sam auf jeden Fall eindrucksvoll, was echte True-Crime-Besessenheit für Konsequenzen haben kann.