Netflix’ Cecil Hotel: eine wichtige Lektion für True-Crime-Fans

In der dritten Folge von Netflix’ Verschwunden: Tatort Cecil Hotel gibt es eine Szene, die durchblicken lässt, dass der Fall von Elisa Lam möglicherweise nicht ganz so mysteriös sein könnte, wie ihn die Serie anfangs darstellt. In der ersten Hälfte der Episode stürzen sich von Elisas Verschwinden Besessene auf das Cecil Hotel in Los Angeles, um dort Antworten auf die makabere Verschwörung zu finden, die sie dahinter vermuten. An diesem Punkt in der Doku wissen wir bereits, dass Elisa Lam tot ist; ihr nackter Körper wird 18 Tage nach ihrem Verschwinden im Jahr 2013 in einem Wassertank auf dem Hoteldach entdeckt. Die Frage lautete jetzt nicht mehr, was geschehen war, sondern: Wie war ihre Leiche dort gelandet?