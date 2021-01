Netflix’ Night Stalker erzählt die Verbrechen von Richard Ramirez – das wurde aus ihm

Ramirez wurde schon in jungem Alter jeder Menge Gewalt und Verbrechen ausgesetzt. Er wurde 1960 in El Paso, Texas, als fünftes Kind mexikanischer Immigranten geboren. Anstatt mit seinen Geschwistern verbrachte er viel Zeit mit seinem älteren Cousin Miguel, der, als Ramirez 12 war, aus dem Vietnamkrieg zurückkehrte. Miguel war ein starker Einfluss in Ramirez’ Leben: Die beiden kifften gemeinsam, und Miguel zeigte Ramirez Fotos von Frauen, die er in Vietnam misshandelt und getötet hatte. Am 4. Mai 1973 ermordete Miguel seine Frau Jessie mit einem Kopfschuss vor Ramirez’ Augen. (Für den Mord wurde Miguel später als „nicht schuldig“ befunden, nachdem er vor Gericht auf Unzurechnungsfähigkeit plädiert hatte. 1977 wurde er aus dem Texas State Mental Hospital entlassen.) Im selben Jahr zog Ramirez bei seiner Schwester Ruth und ihrem Mann Roberto ein – ein Wendepunkt in Ramirez’ Leben, denn Roberto war ein Spanner und nahm Ramirez mit auf seine nächtlichen „Ausflüge“.