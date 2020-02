Diesen wichtigen Rat gibt Billie Eilish Menschen mit psychischen Problemen

Ein paar Jahre später sah die Situation jedoch anders aus, denn es wurde diagnostiziert, dass sie an einer Depression leidet. Sie begann, sich selbst zu verletzen und über Suizid nachzudenken. Sie sagt es gab viele Gründe, die dazu geführt haben. Einer davon war, dass sie eine Beziehung hatte, in der sie schlecht behandelt wurde. Außerdem hatte sie einen toxischen Freundeskreis und erlitt eine Tanzverletzung. Der Hauptauslöser war jedoch ihre Körperwahrnehmung. „Ich hasste meinen Körper. Ich hätte alles getan, um einen anderen zu haben“, so Eilish. „Ich wollte so unglaublich gern ein Model sein, aber ich war pummelig und klein. Ich habe mich sehr früh entwickelt. Ich hatte schon mit neun Brüste. Mit 11 bekam ich meine Periode. Mein Körper entwickelte sich also schneller als mein Gehirn. Es ist irgendwie lustig: Wenn du ein kleines Kind bist, denkst du gar nicht über deinen Körper nach. Und dann, von jetzt auf gleich, schaust du an dir herunter und denkst so: Whoa! Was kann ich machen, damit das wieder verschwindet?“