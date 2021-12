Dépression : comment aider un proche sans aggraver les choses ?

Mais même cela peut être difficile. La dépression peut vous rendre léthargique, découragé·e et fatalement épuisé·e. Faire ses lacets peut sembler être un effort colossal. Soyez donc patient·e et essayez de comprendre que sortir du lit chaque jour semble presque impossible quand on est déprimé. Fonctionner semble être un rêve lointain, tout comme la stabilité émotionnelle. Chacun réagit à la dépression à sa manière, mais il est possible que votre proche ait des difficultés à s'identifier à l'amour. Les personnes dépressives disent souvent qu'elles ont l'impression de ne plus aimer personne, ou plutôt de ne plus pouvoir le faire. Elles ne parviennent pas à s'aimer elles-mêmes, alors comment pourraient-elles aimer quelqu'un d'autre ? La dépression peut vous priver de cette capacité fondamentale et magnifique de ressentir de l'amour. Elle peut vous faire sentir sans valeur, seul·e et sans ressources. Elle peut vous donner l'impression que vous ne méritez pas d'être aimé·e et que vous ne ressentirez peut-être plus jamais ce doux sentiment d'amour. Bien sûr, rien de tout cela n'est vrai, mais la dépression aime mentir à ses victimes. Tout cela affectera votre relation, alors essayez de ne pas le prendre personnellement. C'est à la dépression que vous avez affaire.