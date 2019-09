Immer, wenn mein Ehemann nach Hause kam und ich wie ein Häufchen Elend vor mich hin weinte, wollte ich ihm erklären, was in mir vorgeht. Aber das konnte ich nicht. Es gab keinen Auslöser, keinen Grund. Er nahm mich in den Arm und versuchte, mich zu beruhigen, während ich leise vor mir her schluchzte: „Ich weiß, du denkst, ich übertreibe. Aber das mache ich nicht. Ich fühle mich so unglaublich schrecklich und hilflos!“. Wenn er entgegnete, dass er mir natürlich glaubt, kam das nicht wirklich bei mir an. Meine ohnehin schon verquollenen Augen kniff ich zusammen und schaute ihn ungläubig an, während ich weiter bitterlich weinte. Tief in mir drin wusste ich, dass er dachte, ich wäre eine Drama Queen. Ein hormongeladenes, niedergeschlagenes, verzweifeltes Wrack. Eine leere Hülle meiner Selbst. Weil ich keine äußerlichen Symptome hatte – keine Beulenpest, kein gebrochenes Bein –, sah man mir nicht an, was mir fehlte. Wieso ich so emotional war. Dadurch fühlte ich mich furchtbar einsam. Ich meine, wenn du Windpocken oder eine Grippe hast, dann bist du damit wenigstens nicht allein. Selbst, wenn du die einzige Person bist, die es im Freundeskreis getroffen hat, können sich die anderen wenigstens in dich hineinversetzen, weil sie das auch schon mal durchgemacht haben.